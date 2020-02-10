Новый глава Минкомсвязи выведет школы, больницы и поликлиники в соцсети

Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что посещаемость сайтов бюджетных учреждений падает. Надо выходить в соцсети.

«Очевидно, что доля времени, которое обычный пользователь проводит в социальных сетях, а у нас все фиксируют все измерения, – растет. Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, в мессенджерах, – цитирует министра 10 февраля РИА Новости https://ria.ru/20200210/1564497028.html . – Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений – школ, больниц, поликлиник – открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности».

Для этого будет создана единая платформа ведения и сайтов, и страниц в социальных сетях для бюджетных организаций.



