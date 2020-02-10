Московская полиция задержала пранкера, пугавшего пассажиров метро ознобом от коронавируса

Столичная полиция задержала подозреваемого в имитации «коронавирусного приступа» в вагоне московского метро. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пишет «Интерфакс», розыгрыш уже стал уголовным делом по статье «Хулиганство».

«Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», – сообщила Волк.

Видео, опубликованное в конце прошлой недели в соцсетях, было сделано 2 февраля. Электропоезд следовал от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», когда в вагоне молодой человек упал и начал изображать приступ озноба. При этом его друзья кричали, что у него коронавирус, тем самым ввергая пассажиров в ужас и заставляя их выбегать на платформу, толкая друг друга.





Были и другие подобные акции. Например, 5 февраля два человека в жёлтых костюмах зашли в вагон на станции «Александровский сад» вместе с людьми азиатской внешности в медицинских масках. Те кашляли. «Больных» мужчин провели по всему составу, а на следующей станции вся компания вышла.

Пока в Интернете шутят, многим уже не смешно. В Петербурге, например, прибывших из Китая изолируют в Боткинской больнице. О том, как там оказываются люди даже без симптомов ОРВИ, прошедшие несколько кругов анализов (и как им говорят врачи — абсолютно здоровые), — читайте в нашем материале.