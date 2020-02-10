За сутки на «чумном» лайнере в Японии удвоилось количество зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама, выросло за день почти вдвое – с 70 до 136 человек. Как уточняет 10 февраля российское посольство в Японии, россиян среди заболевших нет. Всего на борту находятся 3700 пассажиров, в том числе 24 гражданина России.

«С учётом ситуации Минздрав Японии рассматривает вопрос о проверке на предмет заражения коронавирусом всех находящихся на борту. Посольство продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, поддерживая индивидуальный контакт с каждым россиянином на борту лайнера. Совместно с японскими властями оказываем нашим гражданам все возможное содействие», – отмечают дипломаты.

Круизное судно встало на рейд 3 февраля — после того, как у одного пассажира нашли коронавирус. Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который сошел на берег в Гонконге. На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. Заболевших госпитализируют в больницу префектуры Канагава.

В Петербурге прибывших из Китая изолируют в Боткинской больнице. О том, как там оказываются люди даже без симптомов ОРВИ, прошедшие несколько кругов анализов (и как им говорят врачи — абсолютно здоровые), — читайте в нашем материале.



