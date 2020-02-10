Коноплю и мак в России разрешили выращивать в медицинских и промышленных целях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать на территории России в медицинских и промышленных целях.

Согласно документу, опубликованному в понедельник, 10 февраля, на официальном портале правовой информации, речь идёт о культивировании снотворного мака, который затем будет использован при производстве лекарственных препаратов. В таком случае содержание психотропных и наркотических веществ в нём законом не ограничивается. Однако в маке, выращиваемом для промышленных нужд, может содержаться не больше 0,6% кодеина, морфина, тебаина и орипавина. Рамки обозначены и в случае с культивацией конопли: необходимо, чтобы в сухой массе листьев и верхних соцветий одного растения было не больше 0,1% тетрагидроканнабиола. Только при соблюдении этого условия растения возможно законно использовать в производстве, не связанном с созданием «наркотических и психотропных веществ».

В июне 2019 года Совет Федерации единогласно выступил за культивирование наркосодержащих растений, которые используются в медицинских целях, на территории России. Отмечалось, что посевы развернут только в центральной полосе России, а к отрасли допустят проверенные компании. Минздрав поддержал проект ещё в 2018 году, когда из-за санкций от ввоза в страну необходимых веществ для производства в том числе обезболивающих препаратов отказалась Великобритания.

Согласно принятому постановлению, в посевах запрещено использовать семена любых сортов конопли четвёртой и дальнейших репродукций и семена снотворного мака второй и следующих репродукций.







