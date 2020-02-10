Многокилометровая пробка выросла на юге КАД, а ДТП с эвакуатором проезду не мешает

Рекордно длинная пробка для данного времени суток за неделю наблюдается на КАД. По словам очевидцев, причиной стало ДТП.

По данным «Яндекса», в 13 часов затор на внешнем кольце достиг 6,4 километра, от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили ДТП в Обухово. Они советуют сворачивать с кольца на Московском шоссе.

Другое ДТП на КАД, у пересечения с ЗСД, пробки не вызвало. На внутреннем кольце столкнулись легковая «Рено» и эвакуатор. У «Рено» оторвало зеркало и смяло крыло, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по повреждениям, скорее всего, обошлось без пострадавших.



