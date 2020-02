X5 Retail Group и “Лента” обогнали Amazon и Nike по темпам роста продаж за последние пять лет

X5 Retail Group (управляет "Пятерочкой", "Перекрестком" и "Каруселью") и "Лента" за последние пять лет обогнали Nike и Amazon по темпам роста продаж. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших розничных компаний Global Powers of Retailing 2020, который “Фонтанке” предоставила консалтинговая компания Deloitte.

За основу рейтинга были взяты финансовые результаты компаний по итогам 12 месяцев сроком до 30 июня 2019 года. Всего в рейтинг попало 5 российских компаний: X5 Retail Group заняла 42-е место (выручка $24,4 млрд), "Магнит" – 51-е ($19,4 млрд), "Лента" – 159-е ($6,6 млрд), "М.Видео" – 201-е ($5,1 млрд), "Дикси" – 215-е ($4,7 млрд).

Российские фирмы вошли и в топ-50 компаний, которые растут быстрее всего. На 11-м месте – X5 Retail Group, за последние пять лет ее выручка увеличилась на 23,4%. Аналогичный показатель роста продемонстрировала и "Лента", занявшая 12-е место. Для сравнения: у таких гигантов, как Amazon и Nike, выручка увеличилась на 18,1% и 17,2% соответственно. В рейтинге наиболее динамично развивающихся компаний оказались и "М.Видео", которая заняла 26-е место (+16,7%), а также "Магнит" – он на 29-м (+16%).

Самыми крупными ретейлерами мира оказались американские Wal Mart Stores, Inc., Costco Wholesale Corporation, Amazon.Com, Inc., The Kroger Co., а также немецкая Schwarz Group. В пятерку лидеров, чья выручка за последние пять лет росла быстрее всего, вошли Reliance Industries Limited (Индия, рост продаж на 55,8%), Wayfair Inc (США, +49,2%), Vipshop Holdings Limited (Китай, +47,8%), JD.com, Inc. (Китай, +44,1%) и A101 Yeni Magazacilik A.S. (Турция, +43,6%).