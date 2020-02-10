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Город
10.02.2020 13:43
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«Разбор конструкций после демонтажа». Концессионер объяснил работу техники на обрушившемся СКК

Строительная техника вновь приступила к работе на площадке СКК «Петербургский», который после неконтролируемого обрушения напоминает Колизей. Концессионер сообщает, что разбирает конструкции и перевозит статуи.

Фото происходящего 10 февраля публикует группа «ВКонтакте» «Сквер у СКК». На изображениях видно, что демонтированы статуи на входе в комплекс со стороны проспекта Юрия Гагарина.

 

«Ведётся разбор конструкций после демонтажа и двух скульптур для обеспечения их сохранности, – пояснили в компании «СКА Арена». – Скульптуры демонтированы с их прежних мест. Сейчас они внутри площадки, но на безопасном расстоянии от основного здания».


До этого было предложение передать статуи на хранение ООО «Зенит Арена», которое занимается эксплуатацией стадиона на Крестовском острове.

Напомним, СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса СКК, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб один из рабочих Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека». По словам концессионера «СКА Арена», непосредственно кровлей занималась компания АН «Дорстройтранс».

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