Атомный ледокол «Арктика» неудачно испытали: замыкание погубило электродвигатель

Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, при швартовных испытаниях получил повреждения.

Как пишет 10 февраля «Коммерсант», из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу. И если потребуется замена двигателя, то срок сдачи может сместиться с мая на осень. Как сообщили «Фонтанке» в ОСК, «работает специальная комиссия, какие-либо выводы делать преждевременно».

В конце прошлого года «Фонтанка» рассказывала о том, как ледокол выводили на ходовые испытания в Финский залив и аккуратно проводили под мостом ЗСД.

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.

Ранее ожидалось, что уже в мае 2020 года, после завершения испытаний, ледокол будет передан заказчику – госкорпорации «Росатом».



