Сувениры изгоняют с Невского. Смольный выселяет магазин из дома Беггровых, арендатор не платил почти пять лет

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выгоняет бизнес из особняка на Невском проспекте, 62А. Как рассказали в ведомстве, работы начались 10 февраля при поддержке правоохранительных органов.

Ранее чиновники выяснили, что более двух тысяч кв. м на первом и втором этаже торгово-офисного здания, являющегося объектом культурного наследия «Санкт-Петербургский Азовский коммерческий банк», используется без разрешения города.

Договор аренды с ООО «Петербургское агентство недвижимости» был расторгнут в июле прошлого года решением арбитражного суда. Причем компания, переставшая платить еще в 2015 году, задолжала городу более 220 млн рублей. При этом помещения продолжали сдаваться в субаренду сувенирному магазину под управлением ЗАО «Центр туристического обслуживания».

Согласно договору, ежемесячная оплата составляла более 900 тысяч рублей, но до города эти деньги не доходили. «Пользователь был введён в заблуждение, осуществляя оплату за помещение, фактически не имея правовых оснований на использование городской собственности», – отметили в ККИ. Решение о привлечении его к ответственности примут правоохранительные органы.

Во время обследования чиновники также выяснили, что в помещениях были сделаны многочисленные перепланировки: оборудованы и демонтированы перегородки, дверные проемы, межэтажные лестницы.



