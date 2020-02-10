Требуем дороги, детсады, поликлиники. Жители Шушар сменили пикеты на автонаклейки

Жители Шушар начали требовать обеспечить микрорайон социальной и транспортной инфраструктурой в новом формате — с помощью наклеек на автомобильные стекла. Информация об этом появилась в паблике «ВКонтакте» – «Шумные Шушары».

Инициативная группа распечатала несколько сотен наклеек — стикеров треугольной формы с красным кантом. В центре композиции название микрорайона, стилизованное под наделавший шум метабренд Петербурга в виде бирюзового круга. И подписи с требованием дорог, поликлиник, детских садов, въездов и выездов, парков и моратория на застройку. В планах — печать еще одного тиража, рассказал «Фонтанке» один из авторов идеи Михаил.

Напомним, жители Шушар с ноября прошлого года ежедневно стояли в пикетах у Смольного с требованием обеспечить микрорайон социальной и транспортной инфраструктурой, а также не выдавать разрешение на строительство жилья до ликвидации нехватки по школам и детским садам.





На декабрьском выездном совещании с участием «строительного» вице-губернатора Николая Линченко шушарцам пообещали выправить ситуацию в 2020-2023 годах.



