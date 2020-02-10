Странный пожар: у МРЭО на Московском вспыхнули две машины, разделённые десятком метров

Два легковых автомобиля тушили поздним утром 10 февраля в Московском районе Петербурга.

На парковке у здания 14А по Московскому шоссе загорелись «Ниссан» и «Митсубиши», сообщили группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по видеозаписи очевидца, пламя не могло перекинуться с одной машины на другую, их разделяли десятки метров. Более того, рядом с одной из машин была припаркована ещё одна легковушка, её успели отогнать.

Кадр из видео в vk.com/spb_today

В здании 14А, по данным «Яндекса», расположено кафе, а в соседнем 14-м доме, дуговом, – МРЭО ГИБДД №3. До приезда пожарных машину (одну или обе) пытались потушить, видимо, работники кафе: выносили оттуда вёдра с водой. Но тщетно. Справились с огнём прибывшие на место пожарные.





По данным ГУ МЧС, вызов поступил в 11:26. Девять человек личного состава, прибывшие на двух машинах, ликвидировали возгорание в 11:39. Сведения о пострадавших не поступали.

Отметим, что в дневное время автомобильные пожары случаются редко, зато по ночам – регулярно. Например, сегодня три машины пришлось тушить на улице Бабушкина.



