Трём российским министрам разрешили увеличить количество заместителей

Три российских федеральных ведомства – министерство финансов, министерство экономического развития и министерство здравоохранения России – получили право увеличить число заместителей министров. Соответствующее постановление правительства РФ 10 февраля размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Министру финансов Антону Силуанову теперь позволено иметь не 11, а 12 замов. Также разрешено увеличить количество департаментов в составе министерства с 26 до 28.

Количество заместителей министра экономического развития правительство разрешило увеличить с 14 до 15, а количество департаментов с 36 до 38. При этом отныне заместителем министра не может быть одновременно глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

Минздрав получил право увеличить в своем составе число заместителей министра с восьми до девяти.



