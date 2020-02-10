Со льда Финского залива спасатели сняли 25 рыбаков. Экстремалов с удочками не испугали даже трещины

Двадцать пять человек сняли со льда в Финском заливе спасатели в Петербурге 10 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Лёд пошёл трещинами напротив парка 300-летия Петербурга. Рыбаков обнаружили в опасной зоне в ходе мониторинга ледовой обстановки. Промоина образовалась недалеко от ЗСД. В плену оказались 25 рыбаков. Сотрудники МЧС с помощью катера на воздушной подушке вернули людей на берег.

«С ними проведена разъяснительная беседа об опасности выхода на лед водоемов», — добавили в ведомстве.







Напомним, 8 февраля в областном посёлке Шапки утонули двухлетняя девочка и пара лыжников из Петербурга. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



