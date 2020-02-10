«Новая газета» подала иск к РИА ФАН о защите чести и деловой репутации. Агентство нашло в газете «террориста»

«Новая газета» и журналист Денис Коротков обратились в суд с иском к РИА «Федеральное агентство новостей» после материала, в котором утверждается, что корреспондент якобы контактирует с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.

Как пишет «Новая газета» 10 февраля, по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации истцы требуют признать недостоверной публикацию РИА ФАН от 25 ноября прошлого года. В ней издание мегахолдинга «Патриот», который возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, рассказывает, как раскрыло связь спецкора «Новой» Дениса Короткова с запрещённым в РФ «ИГ».

Обличение РИА ФАН предварял материал, в котором «Новая газета» установила личность вероятного участника казни гражданина Сирии, к которой якобы причастны наемники ЧВК Вагнера. «Фонтанка» назвала других граждан России, также отметившихся на видеозаписи расправы.

В ноябре 2019 года РИА ФАН на требование удалить статью не отреагировало, материал нашёл своих читателей в Следственном комитете России. Ведомство инициировало проверку и в начале февраля письмом пригласило Короткова в Главное управление по расследованию особо важных дел СК, а от «Новой» потребовало предоставить личные данные журналиста.





Малоизвестные ресурсы, частные блоги и зарегистрированные СМИ, среди которых «Федеральное агентство новостей», не впервые выступают против Короткова. В 2018 году в схожих по стилистике и содержанию заметках его называли «предателем Родины» за якобы разглашение личных данных военнослужащих и добровольцев. Статьи Короткова публиковались на «Фонтанке».



