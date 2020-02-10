Спасите сердце Саши

Саша к своим 7 годам уже пять раз побывала на операционном столе – у девочки сложный порок сердца. Его почти удалось исправить, но заболевание снова дало о себе знать. Саше срочно нужна операция по коррекции митрального клапана. Сделать её берутся врачи университетской клиники города Лейдена в Нидерландах. Но на лечение необходима огромная сумма.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на операцию.

Саша Карабанова, 7 лет.

ФЕЖС (АТК), L-ТМС, отхождение аорты от выпускника, субаортальная обструкция, коарктация аорты, митральная недостаточность 3–4 ст., дилатация левого предсердия, НК 2.

Спасёт операция. Стоимость 3 185 338 руб. Не хватает 376 742.

Саша появилась на свет в перинатальном центре при Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Здесь уже на 5 сутки ей сделали первую операцию, которая спасла девочке жизнь. Но это было только начало. Сложную пациентку около года вела команда врачей под руководством кардиохирурга Тимофея Неважжая. Благодаря их высокому мастерству сердце Саши подготовили к заключительному этапу коррекции.

Завершающую операцию девочке делал профессор Виктор Храшка в немецкой клинике «Асклепиос». На тот момент Саше было 4 года. Операция прошла успешно и, казалось, с малышкой теперь все будет хорошо. Но, к сожалению, слабое сердце девочки снова дало о себе знать.

Вернулась быстра утомляемость, одышка, девочка синела и задыхалась от малейшей нагрузки. Уровень насыщения крови кислородом стал падать. Обследования показали, что это происходит из-за недостаточности митрального клапана. Причем болезнь уже на последней четвертой стадии. Это очень опасно. Саше срочно нужна ещё одна операция.

Организм девочки крайне тяжело переносит хирургические вмешательства. После каждой операции случались осложнения. Одно из самых серьезных – атрофия зрительного нерва, из-за которого Саша не видит правым глазом. Также из-за тромбоза артерий и вен правые рука и нога девочки росли медленнее, чем левые. Перенести следующую операцию ей будет особенно тяжело. Но отказ от операции еще опаснее.

Справиться с таким сложным случаем может считанное число кардиохирургов в мире. Один из них – Марк Хазекамп, работающий в университетской клинике города Лейдена в Нидерландах. Это выдающийся врач с огромным опытом лечения врожденных пороков сердца. Он изучил состояние Саши и готов помочь. Но клиника, в которой он работает, сможет принять пациентку из России только после 100% оплаты счёта. А это 3 185 338 руб. Значительная часть средств уже удалось собрать, но даже оставшееся сумма неподъемна для родителей – все финансовые ресурсы семьи уже истощены длительным лечением дочери. А без этой операции сердце Саши будет испытывать колоссальную нагрузку, и скоро ресурсов организма не хватит, чтобы с ней справляться.

О том, как помочь Александре, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».