Airbnb больше не бронирует жильё в Пекине

Сервис по поиску жилья для аренды Airbnb заморозил до марта заселение по всем забронированным адресам и вообще возможность бронировать жилье в Пекине, сообщает 10 февраля Bloomberg со ссылкой на официальное письмо компании.

Американский сервис сообщает о том, что им запрещено бронирование помещений с датами заезда от 7 февраля до 29 февраля для краткосрочной аренды, и о том, что такое решение было принято по требованию властей Пекина в рамках профилактики распространения коронавируса. По состоянию на воскресенье, органы здравоохранения Пекина подтвердили 337 случаев заболевания, в том числе два смертельных.

Всем, кому придется отменить бронь, Airbnb пообещала полностью компенсировать затраты.

В Китае, по данным на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга, более 300 случаев отмечено в других странах мира. 910 заболевших умерли.



