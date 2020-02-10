Сериалы и фильмы на Тайване лишились интимных сцен из-за коронавируса

Интимные сцены и поцелуи героев стали вырезать из сценариев фильмов на Тайване в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 10 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайскоязычную United Daily News.

Если в Китае съемки телесериалов вообще приостановлены из-за вспышки нового коронавируса, то, как утверждает издание, в Тайване они продолжаются. Однако студии ввели противоэпидемическую цензуру.

«Так, в сериале Golden City («Золотой город») компании Formosa TV сцена с поцелуем героев сократилась до долей секунды, хотя в оригинале поцелуй должен был быть дольше, а актеры должны были демонстрировать борьбу с собственными эмоциями, пишет газета. А местная телекомпания Eastern Broadcasting Company, которая снимает сериал Sweet Family («Милое семейство»), объявила, что будет избегать съемок в людных местах, будет исключать явственно интимные сцены и уже заготовила маски для съемочных групп, которые те будут надевать на время работы», – сообщает агентство.

Минздрав страны также предложил на заставлять простуженных актеров целоваться.



