Ветер в Петербурге перекрыл дорогу в школу и устроил «адский колокольчик» из куска кровли

Сильный ветер в Петербурге 10 февраля гнёт деревья и испытывает на прочность рукотворные конструкции. Фотографиями и видео последствий делятся очевидцы в соцсетях.

У ворот школы №391 в Горелово упало дерево, сообщают в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Хотя через этот вход идет большинство учащихся, к счастью, никого не задело.

На Коломяжском проспекте, у дома 19, корпус 2, ночью сдуло рекламную стойку с названиями магазинов в ТЦ «Капитолий», пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Грохот не давал спать жителям многоэтажки, у которой ветер сдул металл с кровли. «Крыша цела. Это сдуло покрытие парапета. Неприятно, но не страшно», – успокаивает Елена в «Признавашках ДТП и ЧП».

Кроме ветра, синоптики обещали Петербургу сегодня мокрый снег с дождём при температуре плюс 1-3 градуса.