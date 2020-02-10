Двадцать рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. МЧС направило катер на воздушной подушке

Рыбаки рискуют оказаться под водой в Приморском районе Петербурга 10 февраля. Тонкий лёд дал трещину, вдали от берега оказались 20 человек.

Фото: читатель "Фонтанки" Антон

О дрейфующих рыбаках «Фонтанке» рассказал очевидец Антон. Напротив парка 300-летия Петербурга ледяной покров Финского залива пошёл трещинами. В объектив горожанина попали около 20 человек. На место уже прибыл катер на воздушной подушке.

В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что спасатели пытаются добраться до любителей буров и лунок.





Отметим, что запрет выхода на лед в Петербурге продлили до 15 февраля.



