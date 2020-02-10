Подольский «гриб». Взрыв, оставивший часть города без горячей воды и отопления, «засветился» на видео

кадр из видео/YouTube

Взрыв на электростанции в Подольске попал на видео. Ролик разошёлся по соцсетям в ночь на 10 февраля. Чрезвычайное происшествие стало причиной отключения горячей воды и теплоснабжения у тысяч жителей города.

Как сообщает «Подольск.ру», из-за аварии на питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» были остановлены 27 котельных. У остывающих батарей остались более 24 тысяч человек.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик. Многие отметили стальные нервы владельца собаки, который, увидев огненный «гриб», спокойно развернулся и пошёл в другую сторону. Очевидцы утверждают, что взрывов было два, а высоту второго сравнили с пятнадцатиэтажным домом.



