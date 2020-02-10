Спрос на финский шенген в Петербурге вырос на четверть с возможностью получения туристической «пятилетки»
После вступления в силу нового Шенгенского визового кодекса петербуржцы ринулись за пятилетними визами.
Как рассказали «Фонтанке» 10 февраля в Генконсульстве Финляндии, в первую неделю февраля дипмиссия ежедневно принимала на 300–500 заявлений больше, чем в аналогичный период годом ранее. В среднем спрос вырос на 24%.
Финляндия и раньше выдавала визы на пять лет определённым группам, но теперь рассчитывать на «пятилетку» могут и туристы. Для этого нужно, чтобы заявитель был обладателем двухлетней шенгенской визы в последние три года, при этом использовал её правильно (подробнее).
Первая партия «длинных» туристических финских виз была готова уже на прошлой неделе.
Ранее Генконсульство предупреждало, что в связи с переходом на новую информационную систему в Петербурге срок оформления виз может временно растянуться в конце февраля – начале марта. Однако пока он составляет 9-12 дней. Так, при подаче пакета документов в понедельник, 10 февраля, получить готовый шенген можно будет 19 февраля.
|Подача документов
|Выдача документов
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10.02.
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19.02.
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11.02.
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20.02.
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12.02.
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21.02.
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13.02.
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25.02.
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14.02.
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26.02.
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