Елена Илюхина: На охранных территориях Охтинского мыса не будет строительства

На Охтинском мысе «Газпром нефть» планирует создать инновационный комплекс, парк и общественные пространства. Эти детали в интервью «Фонтанке» сообщила Елена Илюхина, член правления «Газпром нефти», директор компании «Газпромнефть – Восточно-Европейские проекты».

Елена Илюхина//Александр Коряков/Коммерсантъ

Во втором этапе закрытого конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории Охтинского мыса участвуют четыре архитектурных компании.

– Елена Анатольевна, какие условия вы дали конкурсантам?

– Мы находимся в стадии разработки архитектурной концепции развития территории Охтинского мыса, над которой в данный момент работают несколько международных команд, создавших большое количество известных проектов по всему миру. Проект будет включать строительство современного многофункционального комплекса, который станет примером «зеленой» архитектуры. На первом уровне будет создано в том числе и общественное пространство, которое улучшит качество городской среды района Охты.

– Что означает «благоустроенное общественное пространство»? И как вы поступите с участками мыса, которые попали под защиту как культурное наследие?





– Они станут частью ландшафта создаваемого парка. Таким образом, будет обеспечена сохранность охраняемых участков. Мы планируем свой проект исходя из тех ограничений, которые установлены. Стоит отметить, что на наш участок приходится только треть охранных территорий Охтинского мыса. В итоге на них просто не будет вестись строительство, а после окончания строительства эти территории станут органичной частью парка. Близость к историческому центру города и уже реализованные за эти годы проекты сделали Охту одним из перспективных развивающихся районов города. Здесь появились новые жилые комплексы, открылись креативные пространства. Набирает популярность широкая Свердловская набережная с велодорожками и пешеходной зоной. Так что наш проект, благодаря ландшафтному парку и общественному пространству первого этажа станет логичным продолжением программы развития района.

– Какие высотные требования вы предъявляете к самому комплексу?

– Высота здания будет 28 метров в соответствии с действующими высотными нормативами для этого района. Так что комплекс по высоте не будет выделяться среди окружающих зданий.

Нынешнее состояние участка на Охте

– Какие подразделения компании будут в нем расположены?

– В офисных пространствах будут работать специалисты разных направлений – от инженеров, ученых и геологов до разработчиков высокотехнологичных проектов. В здании также будет расположен центр по развитию искусственного интеллекта и центр управления международными проектами нашей компании.

– И все же есть опасения по поводу сохранности археологических находок на мысе. Дайте нам возможность самим посмотреть, что там находится.

– Это хорошая идея. Как только станет посуше – мы сделаем специальный пресс-тур, чтобы можно было посмотреть и охраняемые участки, и все остальное. Но шведская крепость Ниеншанц была разрушена до основания в начале XVIII века по приказу Петра Первого после Русско-шведской войны. Никаких стен и каменных сооружений там не осталось.

Участок на Охте с еще не снесенным "Петрозаводом"

– Что будет после окончания нынешнего конкурса?

– Мы подведем итоги конкурса, и у нас появится понимание того, куда нам двигаться дальше.

Алексей Владимирский, специально для "Фонтанки.ру"