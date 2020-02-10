Смольный проявит инициативу в приватизации. Помещения с договорами на неопределенном сроке будут выставляться на торги

Комитет имущественных отношений Петербурга запускает «инициативную приватизацию» для субъектов малого и среднего бизнеса, которые арендуют нежилые помещения у города. Как сообщили 10 февраля в пресс-службе ведомства, такую возможность ему дает действующий федеральный закон, порядок же для этого комитет утвердил 4 февраля.

«Выкуп будет инициироваться в отношении неликвидного с точки зрения аренды имущества, которое сейчас не приносит в бюджет крупного дохода, поэтому городу целесообразнее получать налоговые отчисления после продажи таких активов», – пояснили в КИО.





«Инициативная приватизация» коснется объектов, по которым сроки договоров аренды истекли и находятся в режиме неопределенного срока. При этом помещение должно находиться в аренде два года, чтобы предприниматель мог воспользоваться преимущественным правом выкупа. Еще одним критерием отбора будет являться действующая ставка арендной платы по договору. Так, в 2020 году она не должна будет превышать 2000 рублей за 1 кв. м в год, а начиная с 2021 года – не выше 3000 рублей за 1 кв. м в год.





КИО сформирует перечень объектов и предложит арендаторам приобрести используемую ими недвижимость. Выкупная цена будет рыночной, определенной оценщиком, привлеченным КИО по результатам конкурса. Если предприниматель будет не согласен с предложенной городом ценой, то он сможет оспорить ее в суде. Преимущественное право на приватизацию он при этом не потеряет.

Если же бизнес не воспользуется преимущественным правом, комитет сможет принять решение о продаже объекта на торгах. Аукционы будут проводиться с обременением в виде действующего договора аренды.



