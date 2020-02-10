Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

ГК «Полис Групп»

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.

На объекте полностью выполнены работы по монолитному каркасу здания, наружной кладке стен и установке перегородок. Готовность кровли составляет 93%. На объекте на 63% завершена отделка фасада, на 96% выполнены работы по установке оконных конструкций, на 26% завершено остекление балконов и лоджий. В настоящее время начаты работы по установке лифтов (8%) и отделке мест общего пользования (10%). На 60% выполнена стяжка полов.

ЖК «Полис на Комендантском» возводится в Приморском районе Петербурга неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком. Проект реализуется в 4 этапа, в состав которых войдут жилые корпуса на 185 тыс. кв. м жилья и два отдельно стоящих многоуровневых паркинга вместимостью до 2110 автомобилей.

В настоящее время 2 первые очереди и один из паркингов уже введены в эксплуатацию. В активной стадии строительства находятся 3 и 4 очередь.

На территории комплекса будет создан безопасный веревочный парк, эко городки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный парк, где будут представлены деревья различных пород.

Напомним, что ЖК «Полис на Комендантском» входит в число самых продаваемых объектов в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года (исследование ЦИАН). По данным аналитиков компании ГК «Полис Групп», продажи квартир здесь выросли на 20%.

В настоящее время на выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метражей – от студий до трехкомнатных. Стоимость начинается от 2,43 млн рублей.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

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