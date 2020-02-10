Происшествия
Суд приговорил пензенских фигурантов дела «Сети». Им назначили сроки до 18 лет
Тройка судей Приволжского окружного военного суда приговорила семерых фигурантов дела «Сети». Приговор вынесли в здании Пензенского областного суда 10 февраля.
Как сообщает «Медиазона», самый большой срок в 18 лет колонии строгого режима получил Дмитрий Пчелинцев. Илье Шакурскому назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Их следствие считает организаторами террористического сообщества «Сеть».
За участие в террористическом сообществе на 14 лет приговорили Андрея Чернова, на 13 лет — Максима Иванкина, на 10 лет — Михаила Кулькова. Василий Куксов получил девять лет колонии общего режима, Арман Сагынбаев — шесть лет общего режима.
Все подсудимые не признали свою вину.
Последнее заседание с участием петербургских фигурантов дела «Сети» прошло 6 июля 2019 года. Затем его фигурант Виктор Филинков объявлял голодовку.
Еще один обвиняемый Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов.
Справка:
Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу.
В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину частично, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием.