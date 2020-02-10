Суд приговорил пензенских фигурантов дела «Сети». Им назначили сроки до 18 лет

Тройка судей Приволжского окружного военного суда приговорила семерых фигурантов дела «Сети». Приговор вынесли в здании Пензенского областного суда 10 февраля.

Как сообщает «Медиазона», самый большой срок в 18 лет колонии строгого режима получил Дмитрий Пчелинцев. Илье Шакурскому назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Их следствие считает организаторами террористического сообщества «Сеть».

За участие в террористическом сообществе на 14 лет приговорили Андрея Чернова, на 13 лет — Максима Иванкина, на 10 лет — Михаила Кулькова. Василий Куксов получил девять лет колонии общего режима, Арман Сагынбаев — шесть лет общего режима.

Все подсудимые не признали свою вину.





Последнее заседание с участием петербургских фигурантов дела «Сети» прошло 6 июля 2019 года. Затем его фигурант Виктор Филинков объявлял голодовку.

Еще один обвиняемый Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов.