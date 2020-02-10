Российским ученым снова можно пить кофе с зарубежными коллегами тет-а-тет

Минобрнауки отменило приказ, вводивший ограничения на контакты российских ученых с иностранными. Несмотря на уверения Минюста в незаконности вводимых рамок, специалистам приходилось лавировать, чтобы развивать сотрудничество.

О том, что приказ больше не действует, пишет 10 февраля РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

«Мне бы хотелось сообщить, что этот приказ отменен... Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки»,— сказал Фальков на пресс-конференции.







Приказ просуществовал почти год. Он предписывал организовывать деловые встречи с заграничными учеными в специально организованных местах. Причем уведомлять о них начальство нужно было за 5 дней, а также обосновывать необходимость аудиенции и предоставлять данные каждого участника. Если встреча проходит на территории министерского подведомственного учреждения, то «перемещение иностранцев внутри зданий осуществляется в сопровождении работника, ответственного за проведение встречи». На встречах представители отечественной науки должны были присутствовать «в количестве не менее двух человек, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам».

Российская академия наук (РАН) называла его противоречащим целям нацпроектов «Наука» и «Образование». Общее собрание РАН призвало министерство отменить документ. В ведомстве утверждали, что приказ носит рекомендательный характер.



