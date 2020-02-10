Наследница не пошла. Главная претендентка в канцлеры ФРГ отказалась от борьбы

Понедельник, 10 февраля, подарил настоящую интригу в политической жизни страны – лидера Евросоюза. Потенциальная сменщица Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии, председатель правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр несколько минут назад заявила её президиуму о том, что не собирается идти на этот пост, пишет Focus.

Она объяснила соратникам, что, "учитывая события последних недель" (скорее всего, имеется в виду недавнее назначение премьер-министра одной из федеральных земель при участии крайне правых партий, с которыми ранее никогда в германских парламентах не велись никакие переговоры и не имелось никаких соглашений), она считает "очевидным", что выдвижение на президентство и канцлерство не должны становиться прерогативой правящей партии, а также, что лидер партии, возможно, не должен назначаться на эти должности, поскольку это "ослабляет партию".

Крамп-Карренбауэр объявила, что летом она организует процесс выдвижения кандидата на пост канцлера, о чём подробно расскажет на отдельной пресс-конференции, которая состоится позже сегодня.

Напомним, что Ангела Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии, осенью прошлого года заявила о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Её главной преемницей считали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, тогдашнего министра обороны ФРГ.



