Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.

Акция действует при 100% оплате или использовании ипотеки. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

Стандартная стоимость машиномест в паркингах жилого комплекса варьируется от 450 до 550 тысяч рублей.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится в Приморском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Планерная и Глухарская. В состав проекта входят шесть 13-этажных жилых корпусов. На территории комплекса будут построены два детских сада и школа на 825 мест. Для автомобилистов предусмотрены четыре встроенно-пристроенных паркинга. Дворы будут свободны от машин, на придомовой территории обустроят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения, в которых разместятся магазины, кафе и многое другое.

Сроки предложения: с 01.02.2020 года по 29.02.2020 года. Подробнее с условиями можно ознакомиться http://rsti.ru

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте наш.дом.рф