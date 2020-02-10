«От нас в стороны шарахаются». «Фонтанка» узнала, как Петербург изменил отношение к китайцам после коронавируса

Фобия вокруг нового китайского коронавируса перешла на самих китайцев. «Фонтанка» поговорила с приезжими из Поднебесной, которые не первый год живут в Петербурге, – оказалось, что теперь от них шарахаются, как от зараженных.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Если верить в подлинность недавно распространившейся по Сети фотографии, один из московских ресторанов решил оградиться от опасности коронавируса надписью «Китайцам вход запрещен». В Петербурге такого пока даже в шутку не пишут, но и без всяких лозунгов простые горожане резко изменили отношение к приезжим.

Хотя далеко не все китайцы попадают на улицы Петербурга в составе огромных туристических групп. Их-то как раз в городе уже почти нет. А те, что остались, – вовсе не туристы: не первый год учатся в университетах, работают и даже ведут бизнес. Но от паники из-за нового вируса больше всего достается именно им.

Например, одной из точек притяжения китайского бизнеса уже много лет является Апраксин двор. Китайцев там сейчас не так много, как в былые времена. Те, кого встречаешь в переходах между павильонами, в масках не ходят. О том, что весь мир охвачен паникой из-за страшного коронавируса, напоминает лишь чеснок, выставленный по соседству с китайскими календариками и национальной символикой на полу у входа в один из магазинов мужской одежды.

Китайцы на Апрашке скрытные (или запуганные?). На вопрос: «А вы случайно не из Китая?» – улыбаются и машут головой. И это несмотря на улики, которые лежат «в открытом доступе»: учетные тетради, заполненные иероглифами, и декоративные красные фонарики.





«Меня можно не бояться, – уверяет управляющая магазином женских шапок. – Я из китайского города, который находится очень далеко от провинции Хубэй. На Апраксином к нам относятся нормально – все местные, которые здесь работают, меня знают».

Расколоть еще одних торговцев удалось с помощью висящего на стене веера. В ответ на вопрос, как переводятся иероглифы, которыми он украшен, хозяин магазина сначала на чистом китайском их прочитал, а потом со знанием дела сказал: «Это значит «Желаем здоровья». Китайцу сейчас лучший подарок».

За пределами рынка, как говорят китайские бизнесмены с Апрашки, все меняется: «Конечно, на улицах на нас часто озираются. Хотя непонятно почему: мы ведь живем в России уже долгие годы, – говорит на хорошем русском продавец сувениров для дома. – Я понимаю, если бы мы приехали недавно. Не очень приятно».

То же самое, как оказалось, испытывают и студенты престижных петербургских вузов. «Я три дня назад ехал в Москву на «Сапсане» и ловил на себе множество подозрительных взглядов, причем от молодых людей», – рассказывает студент СПбГУ Ся Юй. Несколько лет назад он приехал в Петербург из провинции Хэбэй (не путать с той, в которой началась эпидемия коронавируса).

«Когда я шел по проходу в поезде, заметил, что одна девушка нахмурила брови и прикрыла нос и рот рукой. То же самое происходит и в общественном транспорте – мой друг ехал в автобусе в Петербурге, а один из пассажиров попросил его отойти подальше – видимо, боялся, что он заражен вирусом, – продолжает он. – В общественных заведениях кормить нас никто, конечно, не отказывался, но вот кассиры часто спрашивают: «А вы откуда?». Я хитрый, говорю, что из Японии. А друг однажды честно признался, что он из Китая. В ответ увидел настоящий страх в глазах».

«Больше всего меня веселят заголовки СМИ вроде «Жители Китая пытаются тайно выбраться с зараженных коронавирусом территорий», – смеется студентка одного из петербургских вузов, которая четыре года назад приехала в Россию из Пекина. – Да, в глазах прохожих на улице часто вижу страх и неприятие – особенно со стороны пожилых людей. Но я бы не сказала, что к нам сильно изменилось отношение. Как всегда: есть и негатив, и позитив».

«Удивительно, но многие русские друзья стали писать мне сообщения, спрашивать, как мое здоровье, как дела у моей семьи, которая сейчас в Китае, хотя они знают, что я туда не ездила, – продолжает она. – А вот недавно в «Макдоналдсе» кассир увидел, что я зашла к ним в маске, и так дружелюбно улыбнулся! Как будто подумал: «Ничего себе, она китаянка, и даже не боится ходить в маске в такое время!»





Официанты в китайских ресторанах масками не пренебрегают – хотя русских посетителей там куда больше, чем азиатских. Так происходит и в ресторане «Сычуань» на улице Нахимова, который принадлежит Хэ Цзяньюну, и в «ЮСад» на Кораблестроителей, владелец – Цзин Линьпань. В этом ресторане работает Цжао Цинг-Сун, который четыре года назад приехал в Петербург, и теперь рассказывает: «Посетителей к нам приходит столько же, сколько и раньше. Но, по моим ощущениям, в целом из-за коронавируса местные стали относиться к нам хуже. Я был с друзьями на Сенном рынке, мимо проходило человек пять-шесть русских. Они увидели нас, закричали: «Китайцы!», закрыли руками носы и как побежали! Хотя, наверное, это правильно – они же не знают, вдруг мы только недавно приехали».

Масок «Фонтанка» не увидела в заведении «Макао» на Кораблестроителей. Хотя это можно списать на временное отсутствие владельца-китайца. Администратор говорит, что он должен был вернуться еще 26 января. Теперь же, после закрытия авиасообщения с Китаем, застрял на родине.

«Работать вообще стало весело, – говорит администратор одного из китайских заведений на Васильевском острове. – Вы представьте: заходим с руководителями ресторана в МФЦ – им надо было подать какие-то учредительные документы. А от нас там все давай шарахаться, аж расступились. Слава богу, сотрудницы центра относятся с пониманием – да и то надо учитывать, что они нас уже запомнили. Заведению не первый десяток лет».

«Я вообще не вижу ничего ужасного в том, что люди обходят китайцев стороной. Это же для безопасности – никто не хочет заразиться, – с пониманием говорит владелец ресторана «Ми Фэн» Джан Хуэй. – Конечно, у меня никогда такого не было, чтобы я боялся подойти к своим соотечественникам в Петербурге. Понимаю, что они приехали сюда давно, как и я. Пришел как-то раз в аптеку – хотел отправить в Китай маски. Продавец, конечно, сначала поинтересовался, не для себя ли я их покупаю. Ответил, что здоров, а маски хочу отправить китайцам».

Сам он уже не первый год живет в Петербурге, хотя русский идеально еще не освоил – «Фонтанке» пришлось задавать ему вопросы с помощью гугл-переводчика. По словам Джана Хуэя, на работу его заведения вирус почти не повлиял: большинство продуктов, которые он возил из Китая, нашлись и в Петербурге. Число русских посетителей в последние недели только выросло, хотя китайцев, конечно, стало меньше.

«Вы представьте: в Китае все люди сейчас сидят дома. Вообще не выходят. Каждый человек общается только со своей семьей. У меня там много друзей. Я звал своих родственников приехать сюда – они сейчас живут в центральном районе Китая, но они не успели», – жалуется он.

Елизавета Ивантей,

специально для «Фонтанки.ру»