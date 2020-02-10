Лесовоз собрал две машины на встречке в Красносельском. В уничтоженной «Ладе» погибли двое

Тяжелая авария произошла утром 10 февраля в Выборгском районе Ленинградской области. Там столкнулись большегруз, кроссовер и легковушка. От последней осталась только груда искореженного металла.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 9 часов утра в поселке Красносельское. По предварительным данным, на 52-м километре автодороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково 56-летний водитель лесовоза Volvo с прицепом на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2114 и Nissan.

В результате аварии в «Ладе» погибли двое мужчин – водитель и пассажир лет 30-35 на вид, и еще один мужчина того же возраста получил тяжелые травмы. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.





На кадрах с места ДТП видно, что кроссовер «Ниссан» от удара выкинуло в кювет, а «Ладу» впечатало в отбойник. Передней части у легковушки фактически нет. Лесовоз тоже съехал с дороги, уткнувшись кабиной в дерево.