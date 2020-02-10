Приехал отдохнуть в культурную столицу: москвич на красном Bentley заговорил и оскорбил ДПС

Нарушителя на красном «Бентли» задержали инспекторы ДПС ОГИБДД по Центральному району Петербурга.

Кадры беседы сотрудников ГИБДД и 29-летнего мужчины публикует 10 февраля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Инцидент произошёл рано утром 9 февраля на Боровой улице, 40.

Очевидцы сообщили, что «Бентли» с минскими номерами управляет, похоже, нетрезвый водитель. Сотрудники ДПС нашли машину на Боровой, в ней находились молодой мужчина и две девушки. Водитель пояснил, что приехал из Москвы отдохнуть на выходные, утверждал, что ничего не принимал, но от медосвидетельствования отказался. Находившиеся рядом с мужчиной ощущали запах алкоголя. По его словам, выпивали «девчонки» из его машины. Одна из девушек рассказала, что только что познакомилась с москвичом в клубе. На кадрах из клуба, опубликованных в сообществе, действительно видно этого мужчину.





Говорливый автомобилист во время разговора с полицейскими оскорбил их, за что его и задержали. На водителя были составлены материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от медосвидетельствования), 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль увезён на спецстоянку.