Погибшие в Таиланде дети были братом и сестрой. Их лодку у причала подбил тайский катер

Туроператоры рассказали подробности столкновения двух катеров у острова Пхукет, на одном из которых находились российские туристы. Расходы на лечение пострадавших и транспортировку погибших возьмёт на себя страховая.

По информации Ассоциации туроператоров России, 10 февраля тайское плавсредство врезалось в лодку с туристами, которая стояла у причала на восточном побережье Пхукета. На борту находились 34 гражданина России и гид-таец, в их планах была экскурсия на острова Джеймса Бонда.

«В результате аварии погибли двое российских детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы. Все пострадавшие туристы застрахованы в компании ERV на 40 000 долларов каждый. Все случаи признаны страховыми», – уточнили в АТОР.

В страховой компании добавили, что путешественников с лёгкими травмами осмотрели в госпитале и отпустили в отель. Из каких городов приехали путешественники, не сообщается. В посольстве России в Таиланде рассказали РИА Новости, что погибшие дети – брат и сестра, по документам зарегистрированные в Челябинской области. После их гибели доследственную проверку начали российские следователи.



