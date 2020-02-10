В Челябинске выбрали место для карантинного центра

Карантинный центр для наблюдения за недавно вернувшимися из Китая будет организован на базе здания противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе Челябинска, сообщает 10 февраля «Челябинск Сегодня» со ссылкой на главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

По словам Семенова, учреждение наиболее всего приспособлено под такие задачи, оно совершенно новое, и в нем нет пациентов. Размещение карантинного центра в этом здании не несет рисков и для жителей Челябинска.

«Это лечебное учреждение со своим двором, со своей санитарно-защитной зоной, со своей вентиляцией, со своей системной системой работы с отходами и питанием. Персонал – исключительно медицинский, люди подготовленные. С медицинской точки зрения, какие-то риски минимальны, потому что в карантинный центр помещаются граждане КНР, которые имеют вид на жительство в РФ. Это не больные люди, это те, кто уехал в Китай на празднование Нового года и вернулись обратно. Это совершенно здоровые люди», — сказал Семенов.

По его словам, пациентов будут наблюдать в центре в течение 14 дней.

Напомним, что случаи заражения фиксировались по всему миру, в том числе и в России — практически всегда заболевшими оказывались граждане Китая. Меры против эпидемии принимают и в России. Иногда — чрезмерные. Как рассказала «Фонтанке» одна из оказавшихся в карантине в Петербурге, людей с «чистыми» анализами держат в больнице «от греха подальше». Эвакуированные из Китая военными самолетами, без нормальных туалетов, еды и теплых вещей, в Тюмень россияне были посажены под двухнедельный карантин. А в Екатеринбурге россиян отпустили по домам, изолировав лишь китайцев во второй карантинный санаторий «Бодрость».



