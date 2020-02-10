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10.02.2020 11:22
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МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

МКБ подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан.

Аккредитивная форма расчетов позволяет контрагентам перейти с авансовой формы расчетов на отсрочку платежа, а также закрывает риск неполучения экспортной выручки от казахского покупателя. При этом российский экспортер, благодаря опции дисконтирования, получает финансирование в момент отгрузки.  

Дисконтирование аккредитива – удобная форма финансирования для поставщиков, которая не требует установления кредитного лимита на компании. Финансирование реализуется в рамках риска на банк-эмитент. 

«СНГ – большой рынок сбыта для российских экспортеров, в том числе для несырьевого неэнергетического экспорта, – прокомментировала Наталья Бахова, начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ. – С учетом конкуренции, поставщик зачастую должен предложить отсрочку платежа потенциальному клиенту. При этом российские компании, выходящие на рынок СНГ со своей продукцией, всегда учитывают риски неоплаты от покупателя. Нам есть что предложить клиентам в таких проектах – мы минимизируем, закрываем риски неоплаты, берем на себя юридическую экспертизу и обеспечиваем стороны соответствующим финансированием».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

 

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