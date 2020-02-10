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Общество
10.02.2020 11:12
Печать

«Деньги Байдена. Массовые убийства». В США показали фильм о киевском Евромайдане

На телеканале One America News, близком к Республиканской партии США, показали документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», сообщает украинское издание «Страна.ua» 10 февраля.

В 50-минутной ленте, авторство которой приписывают экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Капуто, больше половины времени уделено Украине и событиям так называемого Евромайдана, завершившегося госпереворотом в стране 21 февраля 2014 года. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента США Барака Обамы и его администрации в отстранении четвертого президента Украины Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о причастности семьи тогдашнего экс-вице-президента США Джо Байдена к коррупционным махинациям в компании Burisma, а также о вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии.

В съемках фильма приняли участие экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из экс-сотрудников «Беркута» и его адвокат Александр Горошинский. В фильме также показаны «грузинские снайперы», которые подтвердили свою версию, что их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. Снайперы утверждают, что в Киев приехали по поддельным паспортам, а к организации стрельбы, по их словам, были причастны экс-спикер Рады Андрей Парубий и Сергей Пашинский, которые также отвечали за снабжение снайперов оружием.


Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время Майдана встречался в Киеве с Саакашвили и экс-главой Одесской областной милиции Георгием Лордкипанидзе, а также неизвестным сотрудником СБУ. «Когда я встретился с Лордкипанидзе и Саакашвили, Миша рассказал нам и ребятам, что с нами был человек, который был из СБУ. Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они, скажем, планировали убить Януковича», – заявляет Зураб. В фильме утверждается, что из 45 человек – граждан Грузии, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14.

Автор, экс-советник Трампа, высказывает в фильме свое мнение: «Президент Трамп намерен дать ход расследованиям. И у него на это есть причины». А также говорит о том, что президент Зеленский «не должен платить за то, что сделал его предшественник, – за вмешательство в американские выборы».

Капуто также проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампу, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с событий Майдана.

Справка:

С осени 2013 года на площади Независимости в центре Киева проходила массовая акция протеста, получившая название Евромайдан. Завершилась она 21 февраля 2014 года госпереворотом, в результате которого действующий президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Поводом к нему стали массовые убийства в центре Киева, как сторонников оппозиции, так и представителей правоохранительных органов.

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