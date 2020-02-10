Мундеп Калядин, в квартире которого нашли подпольное казино, сложил с себя полномочия главы МО

Вслед за исключением из партии Олег Калядин лишился и места главы муниципалитета.

Как сообщили «Фонтанке» в МО, 10 февраля депутат сложил полномочия главы по собственному желанию. Новым главой МО «Введенский», по данным нашего издания, избран Алексей Асанов.

Подпольное казино в квартире депутата на Кронверкском проспекте нашли 8 февраля во время рейда СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД. По информации нашего издания, сам Калядин в своих показаниях заявил, что сдал квартиру в аренду и не знал, кто и что там делал. В тот же день глава петербургских единороссов и спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил о том, что партия исключит Калядина из своих рядов.







