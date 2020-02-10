«Взрывная» рассылка выгоняет на зарядку петербургские суды. В планах минёров – дети

Прогулку под мокрым снегом обеспечили сотрудникам районных судов авторы писем, которые третий месяц терроризируют Петербург и не только. Искать взрывчатку зовут также в полторы сотни школ и детских домов.

Об очередной эвакуации 10 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города. Отправиться на прогулку, едва приступив к работе, в понедельник пришлось сотрудникам Смольнинского и Петроградского судов. Перерыв в экстренном порядке объявили также в Красногвардейском и Октябрьском.

Письмо с предупреждением пришло с уже знакомого адреса national.shitposting.agency с упоминанием Царьграда. Телеканал с таким названием создал предприниматель Константин Малофеев. Кроме судов, авторы нацелились на детские дома, школы, гимназии и лицеи – в письме их порядка 150.

Угроза взрыва держит в тонусе суды и другие учреждения в Петербурге и других городах России с конца ноября. Двухмесячную годовщину эвакуаций и проверок ФСБ отметила требованием заблокировать Startmail и Protonmail. Авторы переключились на другие почтовые сервисы, увеличив интенсивность рассылки.

Виновником «взрывной» рассылки в первых письмах называли Константина Малофеева, который якобы украл у лжеминёров 120 биткоинов с криптобиржи. В ближайшем будущем хулиган обещает подключить IP-телефонию. Подробнее о том, кто может «минировать» Петербург, читайте в материале «Фонтанки».



