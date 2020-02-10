Петергофское шоссе дважды попало в топ-5 пробок. На месте и «морская» пробка в устье Невы

Максимальная загруженность дорог Петербурга утром 10 февраля составила обычные 6 баллов.

В пять крупнейших пробок (на первое и пятое места) дважды попало Петергофское шоссе, где на пересечении с улицами Партизана Германа и Доблести не работал светофор:

8:49, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 8:42, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 40 минут. 8:46, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 8:46, Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, 3.9 км, от Заневского моста до Суворовского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 9:26, Петергофское шоссе, 3,7 км, от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. Пробка продержалась 20 минут.





Сейчас движение там нормализовалось.

Неработающий светофор до сих собирает пробки на набережных Фонтанки перед Невским проспектом.

Ещё одна нестандартная пробка продолжает не влиять на дорожное движение в городе. «Яндекс.Карты» уже который раз демонстрируют затор на Галерном фарватере в устье Большой Невы, что вызывает поток шуток от пользователей. Как объяснили «Фонтанке» в компании «Яндекс» на прошлой неделе, на карте отображена линия паромного маршрута. Сервис планирует исправить этот технический курьёз.