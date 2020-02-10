Начались курсы повышения квалификации, созданные на базе Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

В феврале Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета запустил курсы повышения квалификации «Управление проектами в строительстве».

Дополнительная образовательная программа включает в себя цикл занятий по целому пулу разных дисциплин. Среди них «Разработка бизнес-плана строительного проекта», «Правовые основы реализации проектов в строительстве», «Управление проектированием при реализации проектов в строительстве» и многие другие. Первое занятие по дисциплинам «Проектное управление в строительстве» и «Процессы, этапы, жизненный цикл и структура управления строительным проектом» провели Сергей Валерьевич Титаренко, исполнительный директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон», Наталья Александровна Танаева, вице-президент по персоналу Группы «Эталон» и Александр Алексеевич Петров, заведующий кафедрой менеджмента в строительстве СПбГАСУ.

Базовая кафедра «Управление проектами в строительстве», на которой проходит обучение специалистов, была открыта в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете в 2015 году на базе Группы «Эталон». Заведующим кафедрой является Геннадий Филиппович Щербина, президент Группы «Эталон», доктор экономических наук. В рамках работы кафедры регулярно проводятся круглые столы с участием преподавательского состава и студентов СПбГАСУ. При участии Геннадия Филипповича и ряда экспертов Группы «Эталон» утверждаются образовательные программы, разрабатываются методические материалы, проводятся лекции для бакалавров и магистров университета.

Взаимодействие с Санкт-Петербургским архитектурно-строительным университетом является важным направлением работы на пути к воспитанию новых квалифицированных специалистов, которые в будущем станут надежной опорой для строительной отрасли. Многие студенты выбирают Группу «Эталон» для прохождения практики и в дальнейшем устраиваются на работу в Компанию.

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