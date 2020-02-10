Ушёл на могилу к коту и не вернулся. В Петербурге полиция искала сентиментального доцента Военмеха

После посещения могилы домашнего любимца 55-летний петербуржец исчез на долгое время. Заподозрив неладное, супруга сентиментального мужчины заявила в полицию 9 февраля.

По данным «Фонтанки», за три дня до этого доцент, преподающий в Балтийском государственном техническом университете «Военмех», сказал жене, что пошёл проведать захороненного в Юнтоловском заказнике кота. После на связь не выходил. Обеспокоенная женщина отметила, что они с мужем жили в мире и согласии, а ранее он никогда от неё не сбегал.

Впрочем, весьма скоро заявительница снова обратилась в полицию и с облегчением сообщила, что супруг нашёлся. В ходе семейного допроса ей удалось выяснить, что исчезнувший пил всё это время с друзьями в гаражах у заказника.



