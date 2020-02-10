Генконсула Китая по приезде в Екатеринбург заперли дома на две недели

В собственной резиденции заперли китайского дипломата, который прибыл с миссией в Екатеринбург. Цуй Шаочунь не смог провести первые запланированные встречи из-за двухнедельного карантина, о чем сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.

По данным агентства, генконсул прибыл в Россию 6 февраля, а 7-го в Екатеринбурге 58 граждан Китая, приехавших в город, были помещены на карантин в санаторий «Бодрость».

«Еще 70 граждан КНР находятся на карантине в общежитии города Богданович в Свердловской области. Как сообщили в городской администрации, врачи в защитных халатах и масках меряют у них температуру и проверяют горло. В изоляции оказались те, кто прибывал в город с 6 февраля по 10 февраля. У всех, кто прошел проверку, все в порядке», – сказал собеседник агентства.









