Студенты захватили «замок с привидениями» в Ломоносове. На подступах к коттеджу выпустили автоматную очередь

Студенческая вечеринка прошла при боевом антураже в Петродворцовом районе Петербурга. Праздник дополнили торжественной стрельбой.

Как стало известно «Фонтанке», 8 февраля около полуночи полицию вызвали к дому №2 на улице Краснопрудской в Ломоносове. Этот коттедж сдаётся в аренду и в сети фигурирует под названием «Замок с приведениями». Покой соседей на этот раз нарушили звуки выстрелов.

Полицейские приехали на место во время затишья. Сотрудники исследовали территорию, прилегающую к подозрительному дому. На снегу заметили десять гильз. Постучались в дверь, им открыл молодой человек. Вечеринка в коттедже была в самом разгаре. В одной из комнат полицейские нашли охолощенный автомат Калашникова. Оружие принадлежит студенту Академии транспортных технологий. Это его двадцатилетие отмечали с таким шумом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Юбиляр отпущен под подписку о невыезде.



