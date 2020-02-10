Минтранс: Увеличить срок запрета на шипы невозможно

Минтранс высказался относительно идеи ограничить использование шипованной резины в целях снижения наносимого дорогам вреда.

Увеличить срок запрета на шипованные шины в России не представляется возможным, поскольку в транспортном потоке много транзитного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов, считают в министерстве. Введение жёстких ограничений по их эксплуатации также нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах, цитирует 10 февраля ТАСС пресс-службу Минтранса.

Сейчас техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает использовать шипованную резину летом. Штрафы за нарушение не предусмотрены.

Для борьбы с колейностью, которая в том числе вызвана использованием шипованной резины, разработан и утвержден новый ГОСТ, отмечают в министерстве. Теперь у дорожных предприятий есть возможность выбора щебня, который обладает повышенными характеристиками сопротивления износу, для использования в верхних слоях покрытия.





Ранее сотрудники госкомпании «Автодор» исследовали воздействие шипов на российские автодороги и посчитали целесообразным сократить период её использования в центральной России. Минтранс планирует провести дальнейшее обсуждение вопроса.



