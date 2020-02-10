Петербург вошел в пятерку регионов, где было совершено меньше всего IT-преступлений за прошлый год. Лидер списка вас удивит

Больше всего преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было зафиксировано в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 10 февраля сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

В регионе за 12 месяцев почти 30 % преступлений были совершены с применением IT-технологий. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%). В топ пять также вошли Чувашия (26,8 %), Республика Коми и Пензенская область (23,9 и 23,1 %).

А вот меньше всего IT-преступлений в 2019 году было совершено в Чечне (1,7 процента), Дагестане (3,5 процента), Ингушетии (4,4 процента), Санкт-Петербурге (4,6 процента) и Московской области (5,3 процента).

Всего же за прошедший год МВД зарегистрировало более 294 тысяч преступлений с использованием IT-технологий, и это на 68,5 процента больше, чем годом раньше.







