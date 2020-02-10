Сковородой по голове. На Руднева фанат «КиШа» по хардкору разделался с приятелем

Кухонные посиделки закончились дракой в Выборгском районе Петербурга. Любитель панк-музыки применил сковороду не по назначению и сбежал.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 10 февраля, накануне в квартире на улице Руднева заседали две дамы и два кавалера. Разговор вели за рюмкой крепкого. К часу ночи беседа набрала градус. 32-летний гость, чтобы доказать свою правоту, схватился за сковородку. И с этим кухонным орудием пошёл на 54-летнего приятеля. Запал оказался серьёзным, пострадавшему пришлось вызывать скорую. Мужчину с черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Хозяйка квартиры также вызвала полицию, но когда оперативники приехали по адресу, обидчик уже сбежал. Друзья описали своего компаньона по застолью. Агрессору оказались не чужды музыкальные пристрастия. На его правой руке красуется татуировка «КиШ» в честь группы «Король и шут». Правая нога украшена изображением русалки.

Сбежавший хорошо знаком с некоторыми статьями Уголовного кодекса. В прошлом у него были судимости за кражу, грабёж и за незаконный оборот наркотиков.



