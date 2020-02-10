Марсианский рассвет в Петербурге окрасил небеса лиловым в день памяти поэта

Необычным розовым рассветом встречает петербуржцев и жителей Ленинградской области понедельник, 10 февраля.

Восход завораживает, пишет читательница «Фонтанки» Олеся. В соцсетях его называют сказочным, лиловым и марсианским.





«Только один вопрос: почему не вчера?» – шутит Анна в паблике «.?l_Ладожская рулит!_l?. / Красногвардейский р-н» «ВКонтакте».

При этом, по прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге преимущественно облачно, местами возможен туман.

За последние недели небеса не раз радовали Петербург: солнце давали и в январе, и в феврале, а на прошлой неделе – даже в короне гало. «Пожар в небесах» разгорелся и в понедельник, 27 января, когда праздновали полное освобождение Ленинграда от блокады.

Сегодня тоже непростая дата: 10 февраля отмечается День памяти Пушкина. В этот день – 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года – 37-летний поэт скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее на Чёрной речке.



