«Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Слёт коллекционеров в СК «Юбилейный» посетил избирательный вор

Полиция Петроградского района Петербурга задержала 9 февраля непрошенного гостя слёта коллекционеров «Невские клады» в СК «Юбилейный». Его подозревают в краже дорогих чеканок у нумизматов.

По данным «Фонтанки», 8 февраля городские коллекционеры старинных монет собрались в холле спорткомплекса на Добролюбова, чтобы показать друг другу свои новые приобретения, а может быть и выгодно их продать. После мероприятия 35-летний мужчина обнаружил у себя пропажу целого альбома с четырьмя десятками чеканок, 8 из которых были золотыми, а 32 – медными. Вся коллекция вытянула на 350 тысяч рублей. Тем же вечером в полицию обратился 53-летний мужчина и заявил о краже серебряного рубля 1742 года стоимостью 35 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела в номере хостела на Ждановской набережной, 2 оперативники задержали 35-летнего жителя одной из северо-кавказских республик. У мужчины изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде.



