Александр Друзь рассказал о своей маленькой пенсии

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Его на это сподвигло заявление телеведущей Елена Ханга, заявившей, что она получает 23 тысячи рублей в месяц, пишут 10 февраля РИА Новости.

«На нее (пенсию – Прим. ред.) прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — заявил знаток в интервью.







Ранее о своих пенсиях, и невозможности на них прожить рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Так композитор-исполнитель Юрий Лоза «похвастался», что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян рассказал о пенсии в «20 с лишним тысяч», а телеведущая Регина Дубовицкая – 16 тысяч.







