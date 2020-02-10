Столкновение двух катеров с российскими туристами в Таиланде попало на видео

Российская дипломатическая миссия в Таиланде продолжает выяснять все подробности аварии, которая случилась утром 10 февраля на воде у острова Пхукет. В результате погибли двое детей и 22 россиянина попали в больницы с травмами разной тяжести.

Катер, летящий на большой скорости по каналу, соединяющему две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне, влетает в катер, который подходит к пристани, чтобы забрать пассажиров.

Всего на двух судах было 39 человек. 22 оказались в больнице. По данным местных СМИ, от полученных травм скончались 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.







