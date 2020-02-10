На китайский, английский и еще восемь языков переведут листы для всероссийской переписи

Помимо россиян во время переписи, которая состоится осенью 2020 года, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе.

Об этом РИА Новостям сообщил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Как сообщает агентство 10 февраля, для удобства таких опрашиваемых содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему «комфортнее».

Помимо этого остается такая функция как самостоятельный выбор национальности, в которой опрашиваемый хочет себя отнести. Это по словам Гильмутдинова объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность.





«Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — подчеркнул депутат.

Перепись населения состоится осенью. Формальные сроки всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2020 года.



